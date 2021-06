Wie kann das Unternehmen Resilienz fördern?

Resilienz hilft den Mitarbeitenden dabei, die eigene psychische Belastungssteuerung zu regulieren. Was kann man selbst tun und was das Unternehmen? Unternehmen verlangen heutzutage immer mehr Leistung von ihren Beschäftigten, um im Wettbewerb gegen andere Unternehmen zu bestehen. Diese Art von Druck erzeugt sehr viel Stress, belastende Arbeitsbedingungen und erschöpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrer Arbeit nicht mehr zufrieden sind – oder gar nicht mehr damit fertig werden.

Umso wichtiger wird es für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, Strukturen einzuführen, die die Bedürfnisse der Mitarbeitenden in der eigenen Strategie berücksichtigen. Eine Möglichkeit der strukturellen Verbesserung besteht im positiven und partizipativen Management. Das bedeutet, dass Mitarbeitende in alle Entscheidungen so gut wie möglich einbezogen werden.

Die Einführung einer solchen Management-Methode ist eine Daueraufgabe und gelingt am besten, wenn sie Teil der ständigen Unternehmenspolitik wird. Einige Möglichkeiten, um Mitarbeitenden Entscheidungsbefugnisse einzuräumen, sind

Betriebs- und Personalräte zulassen und einrichten

Mitarbeiterbefragungen

immer wiederkehrende Feedback-Zirkel

Die Beteiligung aller Mitarbeitenden ermöglicht den Aufbau echter Autonomie. Sie können in Krisensituationen selbst Initiative ergreifen. Das fördert wiederum auf Seite der Mitarbeitenden das Gefühl von Kontrolle, auch in unübersichtlichen Situationen.