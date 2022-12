Welche Vorteile haben Unternehmen durch die Vergabe von Praktikumsplätzen?

1. Besseres Image

Wer Praktikumsplätze anbietet, hilft jungen Menschen nicht nur bei der Berufsfindung, sondern macht gleichzeitig noch Werbung fürs eigene Unternehmen in Sachen Nachwuchsförderung. Das hat positive Folgen für die Außenwahrnehmung. Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen ist die Schaffung von Praktikantenstellen auch eine Investition ins Marketing.

2. Routinen hinterfragen, neue Impulse bekommen

Praktikanten bieten zudem die Chance, dass Routinen hinterfragt werden und Raum für neue Ideen geschaffen wird. Praktikanten kommen möglicherweise auf spontane Verbesserungsvorschläge und können so helfen, das Unternehmen effizienter zu gestalten. Die Meinung von Praktikanten sollte also ernst genommen werden.

3. Zukünftige Mitarbeiter gewinnen

Wer Praktikanten einstellt, findet dadurch vielleicht auch zukünftige neue Mitarbeiter. Auszubildende und Studierende stehen zwar noch am Anfang ihres Berufslebens, haben sich aber schon in gewissem Maß mit dem Arbeitsumfeld auseinandergesetzt. Sie sind wissbegierig und bringen in der Regel eigene Ideen und Engagement mit. Dieses Potenzial sollten Unternehmen nutzen.