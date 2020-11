Involvieren Sie das gesamte Team

Welche Inhalte bringen Ihrer Zielgruppe den größten Mehrwert? Die Antwort macht den Unterschied zwischen einer durchschnittlichen und einer guten Content-Strategie aus. In den sozialen Medien geht es nicht nur um das Veröffentlichen der Inhalte selbst. Vielmehr sollen diese Inhalte einen Mehrwert für die Zielgruppe Ihres Start-ups erzielen. Die Personen Ihrer Zielgruppe sollten sagen: „Es lohnt sich, diesen Kanal zu verfolgen. Da gibt es wirklich nützliche Informationen.“ So bleibt Ihre junge Marke dauerhaft in positiver Erinnerung.

Integrieren Sie das ganze Team, um dafür passende Inhalte zu finden. Das heißt nicht, dass jeder im Team beispielsweise Texte für den eigenen Blog liefern muss. Vielmehr geht es um die verschiedenen Sichtweisen aller Teammitglieder, um wirklichen Mehrwert für die Adressaten der Posts zu generieren. Je mehr clevere Köpfe an diesem Prozess beteiligt sind, desto mehr gute und nützliche Inhalte landen später auf den eigenen Social-Media-Kanälen.