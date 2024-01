2. Sprachkenntnisse im Personalauswahlprozess prüfen

Ob Bewerberinnen und Bewerber die Unternehmenssprache auf einem hohen Niveau sprechen und verstehen, muss ein wichtiger Faktor bei der Personalauswahl sein. Klären Sie bereits in der Stellenausschreibung, welche Sprachkenntnisse für die Position erforderlich sind. Zeigen Sie auf, welch wichtigen Stellenwert die Unternehmenssprache in Ihrem Unternehmen hat.

Formulieren Sie zum Beispiel einen Abschnitt „Besondere Anforderungen: Sprachkenntnisse“

Die Position erfordert exzellente Sprachkenntnisse in Englisch als Unternehmenssprache. Erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber sollten in der Lage sein, komplexe technische Konzepte klar und präzise zu kommunizieren sowie in rein englischsprachigen Teams zu arbeiten. Einen Nachweis Ihrer sprachlichen Qualifikation wünschen wir uns.

Implementieren Sie Sprachtestes in den Auswahlprozess, indem Sie etwa Interviews in der Unternehmenssprache führen und praktische Übungen ausführen lassen, welche die sprachliche Interaktion mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen beinhalten. So finden Sie auch heraus, ob Bewerber branchenspezifisches oder fachspezifisches Vokabular kennen und anwenden können.