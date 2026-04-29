Szenario 3: Der Geschäftsführer mit Wohnsitz im Grenzraum

Eine Schweizer GmbH hat ihren statutarischen Sitz in Zug. Der Alleingeschäftsführer wohnt mit seiner Familie in Konstanz. Er ist mehrere Tage pro Woche am Schweizer Sitz, trifft die strategischen Entscheidungen aber regelmäßig in seinem Homeoffice in Deutschland.

Hier wird die Lage besonders unangenehm. § 10 AO knüpft den Sitz der Geschäftsleitung an den Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung. Liegt dieser Mittelpunkt in Deutschland, ist die Schweizer GmbH dort mit ihrem Welteinkommen unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig, unabhängig vom Eintrag im Handelsregister.

Das DBA D-CH löst den Konflikt zwar über die Tie-Breaker-Regel des Art. 4 Abs. 8 DBA D-CH zugunsten des Staates der tatsächlichen Geschäftsleitung. Doch genau das ist die Crux: Liegt diese in Konstanz, hat Deutschland das Besteuerungsrecht.

Der BFH hat in einer Entscheidung vom 18. Dezember 2024 (I R 47/21) klargestellt, dass geschäftsleitende und administrative Tätigkeiten zur Haupttätigkeit eines Unternehmens gehören, jedenfalls dann, wenn sie zentrale Unternehmensfunktionen betreffen.

Im konkreten Fall genügten ein bis zwei Tage Bürotätigkeit pro Woche, um eine Betriebsstätte anzunehmen. Das BMF nimmt zwar normale Arbeitnehmer im Homeoffice weitgehend aus dem Betriebsstättenbegriff heraus, erklärt aber ausdrücklich, dass diese Auffassung auf Geschäftsführungsorgane nur bedingt anwendbar ist.

Wer als Geschäftsführer einer Schweizer Gesellschaft regelmäßig in Deutschland arbeitet, sollte die tatsächliche Leitung in der Schweiz erbringen und das nachweisbar dokumentieren:

regelmäßige Anwesenheit am Schweizer Sitz,

dort getroffene wesentliche Entscheidungen,

Protokollierung von Geschäftsführungssitzungen,

Kalendernachweise.

Wer die Voraussetzungen nicht aktiv schafft, riskiert die unbeschränkte Steuerpflicht der gesamten Gesellschaft in Deutschland. Das ist die mit Abstand größte Falle aller vier Szenarien.