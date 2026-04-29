SteuerrechtSchweizer Unternehmen in Deutschland –Geschäftsadresse oder Betriebsstätte?
Allein eine deutsche Postadresse begründet für ein Schweizer Unternehmen keine Betriebsstätte in Deutschland. Sobald jedoch echte Marktbearbeitung hinzukommt, ändert sich die steuerliche Lage grundlegend.
Entscheidend ist nicht die Adresse, sondern die tatsächliche wirtschaftliche Verflechtung mit dem deutschen Markt. Wer die Schwellen kennt, vermeidet Doppelbesteuerung und Nachzahlungen.
Beispiele: Schweizer Unternehmen – in Deutschland aktiv
Auf den Beitrag zum Thema „virtuelle Geschäftsadresse“ gab es viele Reaktionen von Schweizer Unternehmen, die im DACH-Markt aktiver werden wollten:
- Eine Beraterin aus Zürich plant einen festen Akquisemitarbeiter im Schwarzwald.
- Ein Online-Händler aus dem Aargau hat sein Lager nach Süddeutschland verlegt.
- Ein IT-Dienstleister mit Sitz in Zug arbeitet faktisch aus seinem Zweitwohnsitz in Konstanz heraus.
Solche Konstellationen führen in der Praxis in der Tat zu einigen Folgeproblemen.
Der rechtliche Rahmen
In Deutschland greift § 12 Abgabenordnung (AO), der eine Betriebsstätte als jede feste Geschäftseinrichtung definiert, die der Tätigkeit eines Unternehmens dient. Dazu gehören neben dem Ort der Geschäftsleitung auch
- Zweigniederlassungen,
- Geschäftsstellen,
- Werkstätten,
- Warenlager sowie
- Bauausführungen oder Montagen ab einer Dauer von sechs Monaten.
Zudem gilt das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen Deutschland und der Schweiz aus dem Jahr 1971, zuletzt geändert 2023. Art. 5 DBA D-CH ist enger gefasst als das nationale Recht:
- Bauausführungen und Montagen begründen erst ab zwölf Monaten eine Betriebsstätte.
- Hilfstätigkeiten wie der Postempfang, die bloße Warenlagerung oder Werbeauftritte fallen aus dem Betriebsstättenbegriff heraus.
Die Vertreterbetriebsstätte nach Art. 5 Abs. 4 DBA D-CH ist an eine Abschlussvollmacht und deren gewöhnliche Ausübung gebunden. Im Zweifel begrenzt das Abkommensrecht das nationale Besteuerungsrecht.
Was nach OECD-Standard problematisch wäre, kann nach DBA D-CH mitunter noch ohne Folgen bleiben. Verlassen sollte man sich darauf jedoch nicht, denn letzten Endes entscheidet der konkrete Sachverhalt, nicht das Wunschdenken.
Vier Konstellationen zur Betriebsstättenpflicht, in denen es eng werden kann
Die folgenden vier Szenarien zeichnen die typischen Wege nach, auf denen Schweizer Unternehmen in eine deutsche Betriebsstättenpflicht hineinrutschen. Sie verbindet ein gemeinsames Muster: Die Adresse ist jeweils das Geringste der Probleme.
Szenario 1: Der Vertriebsmitarbeiter in Deutschland
Eine Schweizer Beratungsgesellschaft stellt einen Akquisemitarbeiter mit Wohnsitz in Deutschland an, der Kunden besucht, Angebote vorbereitet und Preisverhandlungen führt. Den Vertragsabschluss zeichnet formal die Geschäftsleitung in Zürich.
Genau hier setzt Art. 5 Abs. 4 DBA D-CH an. Eine Vertreterbetriebsstätte entsteht, wenn
- eine Person für das Unternehmen tätig ist,
- eine Vollmacht zum Vertragsabschluss besitzt und
- diese Vollmacht in Deutschland gewöhnlich ausübt.
Die Tücke liegt im Wort „gewöhnlich“ und in der faktischen Vollmacht. Die deutsche Finanzverwaltung prüft nicht nur den Anstellungsvertrag, sondern wie die Vertragsanbahnung in der Praxis abläuft.
Verhandelt der Mitarbeiter die Konditionen so weit, dass die Geschäftsleitung in Zürich nur noch unterschreibt, ohne wesentliche Vertragsbestandteile zu prüfen, kann eine faktische Abschlussvollmacht angenommen werden.
Die Folge: eine Vertreterbetriebsstätte in Deutschland mit Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf den dort erwirtschafteten Gewinnanteil.
Die Gewerbesteuer fällt nach derzeitiger Rechtslage bei reinen Vertreterbetriebsstätten zwar nicht an, ein Detail, das mitunter übersehen wird. Doch hinzu kommen Anzeige- und Erklärungspflichten beim deutschen Finanzamt.
Wie lässt sich das absichern?
- Wer einen Außendienstler in Deutschland einsetzt, sollte dessen Aufgaben, Befugnisse und Eskalationswege schriftlich festlegen.
- Wesentliche Vertragsbestandteile gehören in die Hände der Schweizer Geschäftsleitung, deren Prüfung dokumentiert werden sollte.
- Sobald der Mitarbeiter faktisch wie ein Verkäufer mit eigener Entscheidungsbefugnis agiert, ist die Vertreterbetriebsstätte nicht mehr abwendbar, sondern muss aktiv steuerlich begleitet werden.
Szenario 2: Das Warenlager bei einem deutschen Logistiker
Ein Schweizer Online-Händler verkauft Konsumgüter an Endkunden im DACH-Raum. Um die Einzelverzollung jeder Bestellung zu vermeiden, lagert er bei einem Logistikdienstleister in Süddeutschland. Die Ware wird einmalig importiert und verzollt, anschließend von dort an die deutschen Kunden versendet.
Art. 5 Abs. 3 DBA D-CH nimmt Einrichtungen, die ausschließlich der Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Waren dienen, ausdrücklich aus dem Betriebsstättenbegriff heraus. Ein klassisches Auslieferungslager begründet daher in der Regel keine Betriebsstätte, solange dort keine Verkaufstätigkeit stattfindet.
Sobald jedoch im Lager Aufgaben dazukommen, die über die reine Lagerung hinausgehen, fällt die steuerliche Bewertung anders. Dazu zählen beispielsweise:
- eigenes Personal des Schweizer Unternehmens vor Ort,
- eine Bestellannahme,
- ein Kundenservice oder
- Verkaufsgespräche.
Parallel dazu fällt deutsche Umsatzsteuer an. Wer aus einem deutschen Lager an deutsche Endkunden versendet, ist in Deutschland umsatzsteuerlich registrierungspflichtig und muss die deutsche Umsatzsteuer abführen.
Diese Pflicht ist von der ertragsteuerlichen Frage strikt zu trennen, wird in der Praxis aber regelmäßig vermengt. Die saubere Lösung:
- vertraglich festschreiben, dass es sich um einen reinen Logistikdienstleister handelt, der eigenverantwortlich agiert,
- eigenes Personal und Verkaufstätigkeiten am Standort konsequent vermeiden und
- die umsatzsteuerliche Registrierung in Deutschland parallel organisieren.
Szenario 3: Der Geschäftsführer mit Wohnsitz im Grenzraum
Eine Schweizer GmbH hat ihren statutarischen Sitz in Zug. Der Alleingeschäftsführer wohnt mit seiner Familie in Konstanz. Er ist mehrere Tage pro Woche am Schweizer Sitz, trifft die strategischen Entscheidungen aber regelmäßig in seinem Homeoffice in Deutschland.
Hier wird die Lage besonders unangenehm. § 10 AO knüpft den Sitz der Geschäftsleitung an den Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung. Liegt dieser Mittelpunkt in Deutschland, ist die Schweizer GmbH dort mit ihrem Welteinkommen unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig, unabhängig vom Eintrag im Handelsregister.
Das DBA D-CH löst den Konflikt zwar über die Tie-Breaker-Regel des Art. 4 Abs. 8 DBA D-CH zugunsten des Staates der tatsächlichen Geschäftsleitung. Doch genau das ist die Crux: Liegt diese in Konstanz, hat Deutschland das Besteuerungsrecht.
Der BFH hat in einer Entscheidung vom 18. Dezember 2024 (I R 47/21) klargestellt, dass geschäftsleitende und administrative Tätigkeiten zur Haupttätigkeit eines Unternehmens gehören, jedenfalls dann, wenn sie zentrale Unternehmensfunktionen betreffen.
Im konkreten Fall genügten ein bis zwei Tage Bürotätigkeit pro Woche, um eine Betriebsstätte anzunehmen. Das BMF nimmt zwar normale Arbeitnehmer im Homeoffice weitgehend aus dem Betriebsstättenbegriff heraus, erklärt aber ausdrücklich, dass diese Auffassung auf Geschäftsführungsorgane nur bedingt anwendbar ist.
Wer als Geschäftsführer einer Schweizer Gesellschaft regelmäßig in Deutschland arbeitet, sollte die tatsächliche Leitung in der Schweiz erbringen und das nachweisbar dokumentieren:
- regelmäßige Anwesenheit am Schweizer Sitz,
- dort getroffene wesentliche Entscheidungen,
- Protokollierung von Geschäftsführungssitzungen,
- Kalendernachweise.
Wer die Voraussetzungen nicht aktiv schafft, riskiert die unbeschränkte Steuerpflicht der gesamten Gesellschaft in Deutschland. Das ist die mit Abstand größte Falle aller vier Szenarien.
Szenario 4: Der Montageauftrag, der sich zieht
Ein Schweizer Maschinenbauer liefert eine Industrieanlage an einen deutschen Kunden und übernimmt selbst Aufbau und Inbetriebnahme. Aus den ursprünglich kalkulierten acht Monaten werden vierzehn.
Hier greift Art. 5 Abs. 2 DBA D-CH, der Bauausführungen und Montagen erst nach zwölf Monaten als Betriebsstätte qualifiziert. Diese Schwelle ist großzügiger als das nationale deutsche Recht, das in § 12 AO bereits sechs Monate genügen lässt. Im DBA-Fall geht das Abkommensrecht jedoch vor.
Heikel ist die Fristberechnung.
Die Zwölfmonatsfrist gilt projektbezogen und beginnt mit dem ersten Tag der Bautätigkeit vor Ort. Vorbereitungsphasen wie die Materialanlieferung können bereits eingerechnet werden. Wer das Projekt willkürlich in Teilabschnitte zerlegt, um die Schwelle zu unterschreiten, läuft Gefahr, dass die Finanzverwaltung diese Aufteilung nicht anerkennt.
Gleichzeitig unterliegt jeder Schweizer Bauunternehmer in Deutschland der Bauabzugsteuer nach § 48 EStG. Der Auftraggeber muss 15 Prozent des Rechnungsbetrags einbehalten und an das Finanzamt abführen, sofern der Schweizer Auftragnehmer keine gültige Freistellungsbescheinigung vorlegt.
Diese Regel ist von der Betriebsstättenfrage unabhängig und betrifft auch kurze Projekte. Konsequenz:
- Projektzeiten lückenlos dokumentieren und
- parallel rechtzeitig eine Freistellungsbescheinigung beantragen.
Was sich 2026 beim Doppelbesteuerungsabkommen geändert hat
Seit dem 1. Januar 2026 ist das Änderungsprotokoll vom 21. August 2023 zum DBA D-CH anwendbar. Inhaltlich übernimmt es Mindeststandards aus dem BEPS-Projekt (Base Erosion and Profit Shifting) und passt einige Formulierungen an das OECD-Musterabkommen 2017 an.
Für die Betriebsstättendefinition nach Art. 5 ändert sich wenig. Die Schweiz hat eine Ausweitung des Betriebsstättenbegriffs auf das BEPS-Niveau ausdrücklich nicht akzeptiert. Die Vertreterbetriebsstätte bleibt an die enge Definition gebunden.
Praxisrelevanter ist die neue Bagatellregelung für grenzüberschreitend tätige Beschäftigte. Innerhalb dieser Grenze führt eine gelegentliche Arbeitsausübung im Homeoffice nicht zu einem Wechsel oder einer geänderten Aufteilung des Besteuerungsrechts.
Das erleichtert hybride Arbeitsmodelle bei Grenzgängern, ändert jedoch nichts an der Geschäftsleitungsproblematik aus Szenario 3. Ein Geschäftsführer ist eben kein normaler Arbeitnehmer, und die Bagatellregelung schützt ihn nicht vor § 10 AO.
Praxis-Checkliste für Schweizer Unternehmen mit DACH-Aktivität
Geschäftsleitung in der Schweiz verorten. Wer als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer im Grenzraum lebt, sollte die tatsächliche Leitungstätigkeit in der Schweiz erbringen und das nachweisbar dokumentieren: Anwesenheitsnachweise, Sitzungsprotokolle, Kalenderlogik.
Vertriebsmitarbeiter klar einrichten. Aufgaben und Befugnisse schriftlich abgrenzen. Wesentliche Vertragsbestandteile bei der Geschäftsleitung in der Schweiz vorbehalten und diese Prüfung dokumentieren.
Warenlager rein logistisch nutzen. Lager bei deutschen Dienstleistern dürfen nicht zum verlängerten Vertriebsarm werden. Eigenes Personal, Verkaufstätigkeit oder Kundenservice vor Ort vermeiden, umsatzsteuerliche Registrierung in Deutschland parallel klären.
Bauausführungen sauber zeitlich erfassen. Projektzeiten lückenlos dokumentieren, Zwölfmonatsfrist im Blick behalten, Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG rechtzeitig beantragen.
Adresse bleibt Adresse. Eine deutsche Postanschrift im Impressum oder auf Rechnungen ist und bleibt eine Kontaktadresse, solange dort keine Geschäftstätigkeit ausgeübt wird. Die Risiken liegen woanders, nicht beim Briefkasten.
Die goldene Regel braucht eine Ergänzung
Schweizer Unternehmen, die im deutschen Markt aktiv werden wollen, brauchen keine Angst vor einer deutschen Geschäftsadresse zu haben. Die ist und bleibt rechtlich unproblematisch.
Die goldene Regel gilt weiterhin: Kontaktadresse in Deutschland ja, Firmensitz nein.
Sie braucht ab 2026 eine zweite Faustregel für Schweizer Unternehmen mit echtem Geschäftsbetrieb in Deutschland: Marktbearbeitung ja, geschäftsleitende Verflechtung nein.
Wer beides klar trennt, hat den DACH-Markt erschlossen, ohne der eigenen Firma Steuern aufzuhalsen, die sie nicht zu tragen hat.
Die wirklichen Stolpersteine liegen dort, wo echte wirtschaftliche Aktivität in Deutschland stattfindet:
- beim Außendienstler,
- beim Lager,
- beim Geschäftsführer,
- beim Montageauftrag.
Wer die Schwellen kennt und sie einhält, wird nicht von der deutschen Finanzverwaltung überrascht. Wer sie ignoriert, riskiert weit mehr als nur eine Nachzahlung.
Die unbeschränkte Steuerpflicht der gesamten Gesellschaft in Deutschland ist eine andere Hausnummer als ein vergessenes Reverse Charge auf einer Rechnung.
Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung im Einzelfall. Konkrete Sachverhalte sollten mit einer auf internationales Steuerrecht spezialisierten Beratung abgestimmt werden.