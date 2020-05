Die Motivation

Wie so oft im Leben ist auch die Anwendung neuer Software eine Frage der Motivation. Niemand gibt gerne jahrelange Gewohnheiten auf. Das ist menschlich. Holen Sie die Mitarbeiter mit ins Boot. Und zwar von Anfang an, noch lange bevor die neue Software live geht. Beispielsweise bietet Salesforce mit Trailheads ein kostenloses Trainingsprogramm an – Mitarbeiter können hier Punkte und Abzeichen erwerben. Ein externer Trainer ist dafür nicht erforderlich. Je intensiver die Anwender die Prozesse der neuen Software eingeübt haben, desto besser erkennen sie den Mehrwert, den ihnen die neuen Prozesse tagtäglich im Arbeitsalltag verschaffen. Ohne jegliches Vorwissen werden die Kollegen nur widerstrebend in der Schulung sitzen, statt sich begeistert auf die Anwendung freuen.

Es geht nicht nur um das Wie, sondern auch um das Warum. Stellen Sie deshalb als Erstes sicher, dass jeder Einzelne die Vorteile sieht, die sich einstellen, sobald er die neuen Prozesse aus dem Effeff beherrscht. Erste Praxis-Einblicke über Online-Tutorials sind dafür sehr geeignet.