Excel-Tipp Farbschema an das eigene Corporate Design anpassen

Excel-Tabellen und Diagramme können mit wenigen Klicks in den Farben Ihres Unternehmens dargestellt werden. Dazu definieren Sie einmalig Ihr individuelles Farbdesign. Excel passt alle Farben in den Tabellen automatisch an. So können Sie die Vorgaben Ihres Corporate Designs einhalten.