Kleines Unternehmen, großer Einfluss

Kleine Unternehmen können eine große Wirkung erzielen. Unabhängig davon, ob sie über eine vollständig aus der Distanz arbeitende, eine hybride oder eine lokale Belegschaft verfügen, wirkt sich die DE&I-Leistung auf die lokale Gemeinschaft aus. Schließlich werden Arbeitsplätze und Ressourcen für Mitglieder aller Gruppen der Gemeinschaft bereitgestellt.

Wenn es darum geht, Inklusion in die Praxis umzusetzen, ist kein Unternehmen zu klein, um an DE&I-Initiativen zu arbeiten. Kleinere Firmen müssen keine Millionen in diese Initiativen investieren, aber jede Organisation kann den Ausgangspunkt bestimmen, indem sie die aktuelle Situation untersucht.

Die Ziele werden je nach Aufwand kurz- und langfristig gesetzt. Führungskräfte sollten auch bedenken, dass die Einstellung einer vielfältigen Belegschaft für den Erfolg des Unternehmens entscheidend ist, da sie neue Perspektiven einbringt. Sie trägt auch dazu bei, eine breit gefächerte Gruppe von Fachleuten zu schaffen, mit der Innovationen möglich sind.