Respekt sich selbst gegenüber haben

Die Trainerin und Coach Andrea Lienhart hat ebenfalls untersucht, wo es bei Menschen in Unternehmen am respektvollen Umgang miteinander fehlt und welche Folgen das haben kann. Ein respekvoller Umgang in Gesprächen zeigt sich vor allem durch folgendes Verhalten gegenüber Gesprächspartnern:



Gut zuhören

Aussprechen lassen

Pausen gönnen

Auf Gestik und Mimik achten

Gefühle erkennen und akzeptieren

Sich in den Gesprächspartner hineinversetzen



Für ein respektvolles Verhalten braucht es vor allem auch den Respekt sich selbst gegenüber. Selbstbezogenheit und Egozentrik sind dabei nicht förderlich. Lienhart zeigt auf, welche Elemente des Selbstbewusstseins hilfreich sind, auch den anderen Menschen zu achten und zu schätzen: