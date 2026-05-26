Warum scheuen viele Verkäufer ein „Nein“?

Die Angst im Verkauf entsteht selten durch den Kunden. Sie entsteht im Kopf des Verkäufers. Verlustangst spielt eine große Rolle. Die Sorge, der Kunde könnte abspringen.

Hinzu kommt erlernte Höflichkeit. Schließlich wurden viele Menschen von Kindheit an darauf trainiert, angenehm zu wirken, nicht anzuecken und Harmonie zu sichern. Im Verkauf wirkt das jedoch lähmend.

Dazu kommt die Angst vor Ablehnung. Denn sagt ein Verkäufer Nein, provoziert er natürlich eine Reaktion. Diese könnte beispielsweise schlechte Stimmung, Kritik bis hin zum Rückzug des Kunden bedeuten.

Viele Verkäufer ziehen es vor, diese Spannung zu vermeiden. Sie sagen Ja, obwohl sie Nein meinen. Das Gespräch bleibt ruhig, aber der Deal wird schlechter.