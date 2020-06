Vertretungsberechtigung in einer Stiftung

Gemäß § 26 BGB obliegt die Vertretung der Stiftung dem Vorstand. Die Vertretungsmacht gegenüber Dritten kann durch die Satzung beschränkt werden. Bei dieser Unternehmensform gibt es kein staatliches Register. Nach den jeweiligen Landesstiftungsgesetzen müssen die Zusammensetzung und jede Änderung der Stiftungsorgane der Stiftungsaufsicht angezeigt werden. Diese bestätigt der Stiftung die Vertretungsberechtigung durch eine entsprechende Bescheinigung. Bei Zweifeln an der Vertretungsmacht des Unterzeichners sollte eine beglaubigte Abschrift der Vertretungsbescheinigung angefordert werden. Die Stiftungsaufsicht ist in Deutschland Sache der Bundesländer. Sie ist, je nach Bundesland, anderen Behörden zugewiesen, wie etwa den Regierungspräsidien in Baden-Württemberg oder Hessen, den Bezirksregierungen in Bayern oder Nordrhein-Westfalen oder den Innenministerien in Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern.