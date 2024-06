Organigramm erstellen

Das Organigramm-Beispiel in der vorigen Abbildung zeigt beispielsweise, dass das Marketing dieses Unternehmens dem Vertrieb untergeordnet ist. Das Unternehmen ist vermutlich geprägt von einer starken Vertriebs- und Verkaufsabteilung, die Produkte im Direktvertrieb und im direkten Kundenkontakt durch den Außendienst vertreiben.

Die Aufgabe des Marketings ist, Marktdaten zu beschaffen, Werbe- und Informationsbroschüren zu erstellen sowie Kundenanalysen durchzuführen – um diese dann dem Vertrieb an die Hand zu geben. Entscheidend ist aber, was die Vertriebsleitung will und vorgibt.

Der Organisation ist mit der Abbildung von Machtstrukturen wenig geholfen. Für sie sind heutzutage andere Zwecke maßgeblich. Deshalb werden in „modernen Organigrammen“ andere Botschaften vermittelt. Zum Beispiel: Kundenorientierung, Agilität, Innovation, Schnelligkeit oder Teamgeist. Das kann ein Organigramm aber komplex und anspruchsvoll machen.