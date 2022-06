Wieso Pausen am Arbeitsplatz wichtig sind

Wenn Sie gerade in stressigen Phasen keine Pausen machen, ist es so, als würden Sie permanent mit Ihrem Auto bei 140 km/h im zweiten Gang fahren. Eine Zeit lang geht das gut. Dann jedoch gehen nach und nach mehr Warnleuchten an. Kurz darauf qualmt der Motor und das Auto bleibt stehen. Wir benötigen Pausen, um leistungsfähig zu sein, kluge Entscheidungen zu treffen und gesund zu bleiben.

In unserer Informations- und Dienstleistungsgesellschaft gelten die meisten von uns als Wissensarbeiter. Die Gehirnforschung weiß, dass wir nicht fähig sind, acht Stunden am Tag zu denken. Nach ungefähr 45 bis 90 Minuten sinkt die Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit dramatisch. Der Grund: Der Glykogenspeicher ist leer.

Die Uhrzeit ist für effektive Pausen entscheidend

Der natürliche Tagesverlauf unserer Leistungskurve entspricht ungefähr der folgenden Grafik. Die meisten Menschen haben im Laufe des späteren Vormittags ihr Leistungshoch. Nach dem Mittagessen fallen wir in das „Suppenkoma“, haben am späteren Nachmittag noch einmal ein Zwischenhoch. Einige Menschen haben im Laufe des Abends ein zweites Zwischenhoch.