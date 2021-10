Arbeitszeit erfassen

Arbeitszeiten für Projekte erfassen

Die folgenden beiden Excel-Vorlagen sind speziell für die Zeiterfassung in Projekten oder für Aufgaben mit Projektbezug geeignet. Die Beschäftigten geben ihre Arbeitszeit in einem Balkenplan (Gantt-Diagramm oder Ablaufplan) ein, der sichtbar macht, in welcher Projektphase oder in welchem Zeitraum die Arbeitszeit angefallen ist. So können Sie den Zeitaufwand in Projekten richtig zuordnen und Soll-Ist-Abweichungen bewerten.