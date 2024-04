Arbeitszeiten für Projekte, Kundenaufträge und andere Aufgaben erfassen und auswerten

2. Zeitarten festlegen

Sie können bei der Auswertung der Arbeitszeiten auch berücksichtigen, dass es unterschiedliche Zeitarten geben kann. Diese können beispielsweise an die Person, ihre Rolle, ihren Aufgabenbereich etc. geknüpft sein. Damit verknüpfen können Sie später bei der Analyse unterschiedliche Kostensätze. Eine Projektmanagerin hat einen anderen Stundensatz als ein Auszubildender.

Legen Sie in der Tabelle STAMMDATEN in der Vorlage fest, welche Zeitarten es geben kann. Alle Mitarbeitenden müssen dann für sich selbst und den festgelegten Zeitraum (zum Beispiel Monat) diese Zeitart wählen.

Die Arbeiszeit wird für die jeweilige Tätigkeit in Stunden erfasst. Für die anschließende Analyse und eine Auswertung in Tagen hinterlegen Sie in der Tabelle STAMMDATEN außerdem, welche Wochenarbeitszeit mit der jeweiligen Zeitarbeit verbunden und vereinbart ist. Diese Wochenarbeitszeit wird bei den Berechnungen auf eine Fünf-Tage-Arbeitswoche umgerechnet.