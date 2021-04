Kostentreiber für einzelne Prozesse analysieren

Kosten auf Kostentreiber verrechnen

Schließlich müssen die Kosten, die für einen Teilprozess ermittelt und ihm zugerechnet wurden, auf die ausgewählten Kostentreiber verteilt werden. Dazu werden die einzelnen Tätigkeiten oder Einzelaktivitäten aus Abbildung 3 genauer untersucht:

Leistungsmengenneutrale Tätigkeiten

Welche Tätigkeiten fallen in diesem Teilprozess an unabhängig von der Höhe der Leistungsmenge und des Kostentreibers? Diese Tätigkeiten sind leistungsmengenneutral. Dazu zählen beispielsweise Teamleitung, Meetings oder Planungsaktivitäten.

Leistungsmengeninduzierte Tätigkeiten

Welche Tätigkeiten fallen deshalb an, weil es den jeweiligen Kostentreiber gibt, weil entsprechende Leistungsmengen vom Teilprozess gefordert werden und weil entsprechende Tätigkeiten notwendig sind, um diese Leistung und den Output zu erbringen? Diese Tätigkeiten sind leistungsmengeninduziert. Dazu zählen alle Bearbeitungsschritte durch Personen oder Maschinen, die für die Leistungserstellung notwendig sind; das sind die direkten Aktivitäten; das, wofür der Teilprozess da ist.

Für alle diese Tätigkeiten müssen die Anteile am Ressourcenverbrauch – in Prozent – gemessen oder geschätzt werden. Oft sind das Anteile an der Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Manchmal sind es Anteile an der Belegungszeit von Maschinen, Nutzungszeit der EDV oder Anteile an der Höhe von Sachkosten.

Abbildung 4 zeigt schematisch, wie die Kosten auf die einzelnen Kostentreiber verteilt werden und damit der Prozesskostensatz für diesen Kostentreiber berechnet wird.