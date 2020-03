Ergebnisse der TCO-Analyse nutzen und Kosten sparen

Grundlage für serviceorientierte Geschäftsmodelle

Wenn Sie Ihre Total Cost of Ownership kennen, können Sie abschätzen, ob vielleicht ganz andere Lösungen rentabler für Sie sind, die nicht mehr das Produkt, sondern die Dienstleistung in den Vordergrund stellen. Das ist besonders relevant für sogenannte Betreibermodelle. Der Lieferant betreibt das Produkt in Ihrem Auftrag und erhebt dafür eine regelmäßige Gebühr. Diese kann geringer ausfallen als entsprechende Kosten, die nach der TCO-Analyse bei Ihnen anfallen. Beispiele dafür sind:

Software as a Service (SaaS)

Flottenmanagement für Fahrzeuge

Facility-Management für Gebäude

Betreibermodelle für Maschinen

In diesem Beitrag finden Sie Erklärungen und Beispiele für Betreibermodelle.