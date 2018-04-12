Aufgaben und Ziele im Projektcontrolling

Drei zentrale Aufgaben im Projektcontrolling

Wer im Projektmanagement Controlling-Instrumente einsetzt, legt den Fokus meist nur auf die Kosten, die Einhaltung von Terminen oder die Qualität des Projektergebnisses.

Notwendig ist jedoch ein Controlling-System, das nach einem Projektstart alle wesentlichen überwachenden und steuernden Funktionen für ein einzelnes Projekt oder für ein Multiprojektmanagement berücksichtigt. Um dies zu bewerkstelligen, muss das Projektcontrolling drei zentrale Aufgaben erfüllen:

Soll-Vorgaben festlegen

Die Projekte werden zunächst auf der Basis der Planungsdaten in Angriff genommen. Für die anschließende Projektsteuerung ist es notwendig, dass plausible Pläne und sorgfältig aus den Zielen abgeleitete Soll-Vorgaben existieren.

Die relevanten Projektziele sind mit dem Projektauftrag vorgegeben. Sie werden vom Auftraggeber und gegebenenfalls weiteren Stakeholdern bestimmt.