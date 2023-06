Beispiel für das Bewerten von Lieferanten und ihren Angeboten

Tipp: Wie Sie die lebenslangen Kosten berechnen

Viele Entscheidungen werden allein auf der Grundlage des Kaufpreises eines Produkts getroffen – was betriebswirtschaftlich oft falsch ist. Sie müssen für viele Gebrauchsprodukte oder Investitionsgüter die Kosten ins Kalkül ziehen, die während der gesamten Lebens- oder Nutzungszeit des Produkts entstehen.

Deshalb müssen Sie die sogenannten Total Cost of Ownership berechnen. Wie Sie dazu vorgehen, erfahren Sie in dieser Anleitung: So ermitteln und berechnen Sie die Total Cost of Ownership (TCO).