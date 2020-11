Die Kreativität der Mitarbeiter gezielt nutzen

Anlass: Wir haben ein Problem

Am Anfang steht das Problem – oder eine knifflige Aufgabe. Umgangssprachlich ist der Begriff „Problem“ negativ besetzt: „Iihh, ich habe ein Problem!“ Aber Probleme haben unsere Spezies gerade zu den Außerirdischen gemacht. Das ist wörtlich gemeint: Wir haben zwischen unsere Erde und uns immer mehr Mittel geschoben. Können unter dem Meeresboden Erdöl fördern, können in allen großen Städten der Welt einen Bratklops produzieren, der immer gleich langweilig schmeckt, können unsere Fabriken mit der elektronischen Datenverarbeitung immer intelligenter machen und können unsere Fahrräder so aufrüsten, dass selbst die alten Alten durch die Lande wuseln.

Wir hatten Probleme und haben Lösungen erarbeitet. Eigentlich muss es also heißen: Hurra, ich habe ein Problem! Haben Sie? Im Erfinderclub eines Gymnasiums maulten die Jugendlichen, alle wichtigen Dinge seien doch schon erfunden. Es gäbe das Gewehr, den Kaugummi, die Playstation. Was fehlt denn noch?

In der Tat wird unser Problembewusstsein nicht gerade geschult. In der Schule und in der Hochschule plagen wir uns mit den Lösungen vergangener Generationen. Pauken Euklids Geometrie, Newtons Physik und Mendels Vererbungsgesetze. Aber sie alle hatten Probleme. Haben Sie auch ein Problem?

Und haben Sie Lösungen? Nein? Dann haben Sie wirklich Probleme benannt. Der Philosoph Wittgenstein stellte das in seiner Arbeit auch fest und machte dazu die lapidare Bemerkung: „Ein philosophisches Problem hat die Form: Ich kenne mich nicht aus.“ Aber dann hat er sich darangemacht, sich besser auszukennen. Und wurde kreativ. Die Wahrnehmung und die Formulierung des Problems stehen demnach am Anfang eines Kreativitätsprozesses. Kreativ werden wir nur dann, wenn wir unser Problem oder unsere knifflige Aufgabe kennen und uns deren Bedeutung bewusst sind. Daran schließen sich weitere Phasen und Schritte der Kreativität an, die in der folgenden Abbildung 2 dargestellt sind und die in den folgenden Abschnitten erläutert werden.