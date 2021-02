Insolvenz erkennen und Insolvenzverfahren durchführen

Insolvenz

Die Insolvenz eines Unternehmens, auch als Regelinsolvenz oder Konkurs bezeichnet, tritt ein, wenn es jetzt oder in absehbarer Zukunft nicht mehr zahlungsfähig ist und seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann oder wenn es überschuldet ist. Die Geschäftsleitung muss dann unverzüglich einen Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens stellen.

Die Regeln für das Insolvenzverfahren sind in Deutschland in der Insolvenzordnung (InsO) und im Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz (SanInsFoG) festgelegt. In Österreich gilt ebenfalls eine Insolvenzordnung (IO), in der Schweiz das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) sowie weitere Gesetze, die die Insolvenz von Unternehmen betreffen.