Key Performance Indicators (KPI) festlegen und definieren

Qualität, Zeit und Kosten als generische Zielkategorien für KPIs

Die möglichen Ziele für Ihre Key Performance Indicators lassen sich meist den folgenden drei Kategorien zuordnen:

Qualität

Qualität beschreibt das Produkt, die Dienstleistung oder allgemein den Output eines Unternehmensbereichs oder Ihres Teams.

In der Fertigung eines Industriebetriebs heißt Qualität, dass die hergestellten Bauteile der vorgegebenen Spezifikation hinsichtlich Abmessung, Oberflächengüte oder Festigkeit genügen.

Bei einer Dienstleistung zeigt sich die Qualität daran, ob die Erwartung des Empfängers der Leistung (interner oder externer Kunde) befriedigt ist, der gewünschte Zweck erfüllt oder ein Nutzen erzielt wird.

Zeit

Zeit bildet ab, wie schnell ein Bereich das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung zur Verfügung stellen kann.

In der Fertigung sind das Durchlaufzeiten, im Service sind das beispielsweise Wartezeiten für den Kunden. Oft wird durch dieses Leistungsmerkmal sichtbar, wie gut ein Bereich seine Prozesse beherrscht.

Kosten

Kosten machen sichtbar, wie effizient ein Bereich arbeitet und wie viele Ressourcen er braucht, um die Qualitätsziele und die Zeitziele zu erreichen.

In der Fertigung ergeben sich die Kosten durch den Material- und Energieeinsatz, durch die Maschinen und ihre Auslastung sowie durch den Aufwand für Personal. Im Servicebereich entstehen Kosten vor allem durch den Personaleinsatz.

Generell gilt: Sie sollten bei der Entwicklung Ihrer Key Performance Indicators darauf achten, dass die geforderte Qualität in der angemessenen Zeit zu möglichst geringen Kosten zur Verfügung gestellt wird.