Portfolios für die Technologieplanung

Technologie-Portfolio visualisieren

Aufgrund der Vielzahl der möglichen Fragestellungen lassen sich für das Technologiemanagement und die Technologieplanung viele unterschiedliche Portfolios entwickeln. Grundlage ist aber auch hier die Portfoliotechnik. Das bedeutet, Sie müssen klären,

welche Technologiebereiche Sie darstellen und analysieren wollen,

welche Bereiche, Produkte und Prozesse in Ihrem Unternehmen davon betroffen sind und

um welche strategischen Fragen es dabei geht.

Daraus leiten Sie ab, welche Variablen, Einflussfaktoren und Betrachtungsobjekte Sie mit dem Portfolio-Diagramm darstellen und analysieren. Auf der vertikalen y-Achse des Portfolio-Diagramms können Sie beispielsweise die Bedeutung von Technologien aus der Sicht von Kunden, Partnern, Wettbewerbern abbilden und damit Nutzen und Vorteile für Ihr Unternehmen bewerten. Sie können damit bewerten, mit welchen Technologien Sie sich einen Vorsprung gegenüber Konkurrenten erwerben können.

Auf der horizontalen x-Achse werden solche Faktoren betrachtet, die Ihre Kompetenzen mit den jeweiligen Technologien bewerten; das sind Erfahrungen, Qualifizierungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Zugang zu externem Know-how.

Als Betrachtungsobjekte werden bei Technologie-Portfolios dann unterschiedliche Technologien oder die Produkte und Prozesse, in die Technologien eingehen, bewertet und verortet. Die Größe der Kreise im Portfolio-Diagramm kann beispielsweise abbilden, wie hoch die jährlichen Investitionen in diese Technologien sind. Die Farbe kann anzeigen, welche Technologien Sie bereits nutzen und welche (noch) nicht.

Das Technologie-Portfolio zeigt dann auf, ob Sie die richtigen Technologien einsetzen, gemessen am aktuellen oder zukünftigen Stand der Technik in Ihrer Branche und an den Fähigkeiten Ihres Unternehmens, mit diesen Technologien umzugehen. Sie erkennen Defizite, wenn es darum geht, die Technologiekompetenzen zu haben, die Sie aus Marktsicht haben sollten. Das Portfolio-Diagramm in Abbildung 11 zeigt Ihnen, wie Ihre Position in Bezug auf wichtige Technologien aussehen könnte.