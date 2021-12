Ziele, Anwendungsbereiche und Vorteile des Roadmappings

Vorteile des Roadmappings

Diese Auseinandersetzung mit der Zukunft und ihre Abbildung in Roadmaps können für Unternehmen zahlreiche Vorteile haben.

Schnellere Entwicklungszeiten

So lassen sich beispielsweise Entwicklungszeiten für Produkte verringern. Das Unternehmen kann die sogenannte Time to Market reduzieren, indem es schon langfristig Vorarbeiten durchführt, deren Ergebnisse dann schnell in Produkte überführt werden können.

Geringere Entwicklungskosten

Die Entwicklungskosten können reduziert werden, indem abteilungsübergreifende Roadmaps für alle sichtbar machen, was in welchen Abteilungen geforscht und bearbeitet wird. So wird Doppelarbeit vermieden.

Gezielter Budgeteinsatz

Außerdem können Ideen und Projekte gezielt beschleunigt oder gebremst werden – in Abhängigkeit davon, wie offen der Entwicklungsweg auf der Landkarte gerade ist. Entwicklungsbudgets werden dort eingesetzt, wo sie gebraucht werden.

Mehr Kundenorientierung

Fehlschläge bei der Produktentwicklung werden verringert. Denn mit der Produkt- und Technologie-Roadmap wird sichtbar, wann welche Kundenanforderungen und Marktentwicklungen voraussichtlich wichtig werden.

Weniger Risiken bei neuen Technologien

Zudem lässt sich erkennen, welche Technologien notwendig sind und welcher technologische Reifegrad vorliegen sollte. Daraus kann die Produktentwicklung ableiten, wann welche Produktfunktionen oder Produktkomponenten wirtschaftlich umgesetzt und angeboten werden sollten.

Technologien mehrfach nutzen

Mit Roadmaps werden Möglichkeiten sichtbar, Technologien in mehreren Anwendungsfeldern zu nutzen oder zu recyceln. Aus den Budgets für Forschung und Entwicklung lässt sich mehr herausholen. Zunächst werden allgemeine Trends verfolgt und Basistechnologien entwickelt, die sich dann in unterschiedliche Produkte überführen lassen.

Transparenz und Vertrauen für Kunden

Mit Roadmaps wird Kunden und Partnern deutlich gemacht, wie das Unternehmen seine Zukunft – auch zum Wohle der Kunden und Partner – sieht und wie es Ziele erreichen will. Das schafft Perspektive, Sicherheit und Vertrauen, wichtige Werte für Kunden und Partner. Das Unternehmen fördert damit langfristige Bindungen. Die Botschaft einer Produkt-Roadmap kann dann zum Beispiel lauten: „Das sind die Produktfunktionen und Erweiterungen der Produktfamilie, die wir in den nächsten drei Jahren realisieren und Ihnen zur Verfügung stellen.“