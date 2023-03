Tipp: Interkulturelle Teams führen

Diversity und die kulturelle Vielfalt in Teams kann bereichernd sein, aber auch zu besonderen Konflikten führen. Im Management-Handbuch finden Sie mehr zu Maßnahmen und Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit in interkulturellen Teams. Unter anderem zahlreiche Methoden und Tipps, wie Sie als Führungskraft in solchen Teams agieren sollten.