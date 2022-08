Machen Sie sich Notizen vorab für alle Fälle

Wenn Sie zu einem Statement aufgefordert werden, betrifft das in der Regel ein Thema, mit dem Sie vertraut sind. Wenn Sie also dieses Wissen haben, sind Sie schon bestens für Ihre Stegreifrede oder spontane Präsentation vorbereitet. Denken Sie in Meetings oder Diskussionen mit. Überlegen Sie dabei: Was würde ich zu diesem Thema sagen? Das können Sie gut bei Talkshows im Fernsehen üben: Wie würde Ihre Antwort an Stelle des Beitrags eines Diskutanten ausfallen?

Wenn es sein kann, dass Sie beispielsweise in einem Meeting spontan aufgefordert werden, Ihr Projekt vorzustellen oder die Arbeit Ihres Teams zu erläutern, dann machen Sie sich schon im Vorfeld ein paar Notizen. Diese Stichworte haben Sie für alle Fälle immer dabei.

Außerdem besitzen Sie Erfahrung und Wissen, das Sie bei Ihrer Arbeit täglichen ausbauen – meist ohne sich dessen bewusst zu sein. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie einmal fragen, wie viel Sie eigentlich wissen. Mit diesem Wissen im Hinterkopf werden Sie bei der nächsten Aufforderung, Ihr Thema, Team oder Projekt spontan vorzustellen, selbstsicherer auftreten und weniger überrumpelt sein.