Warum Werbebriefe und Mailings wirksam sind

Was Werbebriefe und Mailings bringen

Der gute alte Werbebrief – ein Klassiker, auf den viele Unternehmen nach wie vor vertrauen. Und das aus gutem Grund: Sie werben damit zielgenau, sprechen die Kunden persönlich an und müssen vergleichsweise wenig investieren. Der „schriftliche Verkäufer“ bleibt also ein Fixpunkt in der Werbelandschaft – trotz vieler neuer Werbemedien. Doch warum setzen so viele Unternehmen auf die persönliche Werbung per Post?

Werbebriefe und Mailings haben folgende Vorteile:

Werbebriefe lassen sich flexibel handhaben

Bei einer Mailing-Aktion müssen Sie nicht erst Anzeigen gestalten lassen oder sich um Sendeplätze für Ihren Radiospot kümmern. Sie haben keinen Ärger mit Druckereien, Grafikern oder Werbeagenturen. Sie brauchen nur ein konkretes Angebot, einen durchdachten Text und gut gepflegte Kundenadressen. Damit sind Sie schnell startbereit und können flexibel auf Auftragsschwankungen reagieren.