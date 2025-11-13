Was bei der beruflichen Freistellung für die Pflege zu beachten ist

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung wegen Pflege

Bei einer erstmals oder akut aufgetretenen Pflegesituation eines nahen Angehörigen haben Beschäftigte einen Anspruch auf eine Freistellung von bis zu zehn Arbeitstagen. In dieser Zeit können sie die Pflege organisieren oder eine pflegerische Versorgung sicherstellen.

Dieser Anspruch gilt unabhängig von der Unternehmensgröße, also auch in Kleinbetrieben.

Die Beschäftigten sind dazu verpflichtet, dem Arbeitgeber ihre Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen.

Der Arbeitgeber kann verlangen, dass ihm der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eine ärztliche Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen und die Notwendigkeit der Pflegemaßnahmen vorlegt.

Das Pflegezeitgesetz sieht für die Fälle der kurzfristigen Arbeitsverhinderung keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung vor. Arbeitgeber sind bei der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nur dann zur Fortzahlung der Vergütung verpflichtet, wenn sich eine solche Verpflichtung aus anderen gesetzlichen Vorschriften oder aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung ergibt.

Bei der Arbeitsverhinderung von bis zu zehn Arbeitstagen besteht jedoch ein Anspruch auf ein sogenanntes Pflegeunterstützungsgeld, das 90 Prozent des Nettogehalts entspricht. Es wird bei der Pflegekasse beantragt und von ihr ausgezahlt.