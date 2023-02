Was ist ein Audit und worauf achten Sie beim Audit?

Audits werden zum Beispiel in den Bereichen Arbeitsschutz, Qualitätsmanagement, Umwelt, Beschaffung und Energie durchgeführt. Werden Managementsysteme implementiert, führt man ein Audit standardmäßig durch.

Der Begriff Audit wird vom lateinischen Verb „audire“ abgeleitet, was „hören“ oder „zuhören“ bedeutet. Dabei wird beim Audit aber nicht nur zugehört, was die für den Audit-Gegenstand Verantwortlichen sagen; es wird auch in Augenschein genommen, gemessen, begutachtet und ausgewertet.

Das Audit-Ergebnis, der Prüfbericht, muss eindeutig interpretierbar und klare Aussagen machen, ob die Vorgaben eingehalten und wo Verbesserungen notwendig sind. Er ist für die Praxis dann besonders hilfreich, wenn sich konkrete Aktivitäten für den Audit-Gegenstand daraus ableiten lassen.