Qualitätsaudit vorbereiten und durchführen

Aufgaben im Rahmen des Qualitätsaudits

Die DIN EN ISO 9001 macht zum Qualitätsaudit in Abschnitt 9.2 folgende Vorgaben: Die Organisation muss in geplanten Abständen interne Audits durchführen, um Informationen darüber zu erhalten, ob das Qualitätsmanagementsystem die Anforderungen der Organisation an ihr Qualitätsmanagementsystem und die Anforderungen dieser internationalen Norm erfüllt.

Dabei muss geprüft werden, ob die Qualitätsplanung wirksam verwirklicht und das Managementsystem aufrechterhalten wird.

Die Organisation muss im Einzelnen: