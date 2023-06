Welche Dokumente und Informationen werden für ein Prozessaudit benötigt?

Die folgenden Dokumente und Informationen dienen als Grundlage für die Prüfung und Bewertung der Prozesse während des Audits:

Prozessbeschreibungen

Verfahrensanweisungen

Organisationsstruktur

Richtlinien und Standards (interne Richtlinien, Unternehmensstandards oder branchenspezifische Normen)

Leistungskennzahlen

Protokolle und Berichte (Meeting-Protokolle, Berichte über vorherige Qualitätskontrollen oder Abweichungen …)

Schulungsunterlagen

Kundenfeedback und Beschwerden

Dokumente zu Prozessänderungen und Aktualisierungen

Mit diesen Dokumenten machen sich die Auditoren ein Bild von den Prozessen. Sie erkennen, welche Standards es im Unternehmen gibt, welche Vorgaben eingehalten werden müssen und was im Einzelnen unternommen wird, um die Standards und Vorgaben im Prozessablauf umzusetzen und einzuhalten.

Anhand von Protokollen, Kundenfeedback und Kennzahlen kann der Prozessauditor einschätzen, inwiefern die Prozesse so ablaufen, wie sie sollen. Ergebnisse aus Qualitätskontrollen und Prüfungen weisen auf (frühere) Mängel oder Ineffizienzen in den Prozessen hin. Dokumente zu Änderungen zeigen, was bislang zur Prozessverbesserung unternommen wurde.