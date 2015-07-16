Was ist Low Performance und was sind die Folgen

Was Führungskräfte bei Low Performance tun können

Wirtschaftlich Denken

Es zahlt sich betriebswirtschaftlich aus, Low Performer zu fördern, statt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen und Low Performer (mit Abfindungen) zu entlassen. Außerdem profitieren alle im Team von Maßnahmen zur Verhinderung von Low Performance.

Image des Unternehmens im Blick haben

Unternehmen, die individuelle Maßnahmen umsetzen, stärken das Employer Branding, denn es zeigt: Das Unternehmen kümmert sich um jeden einzelnen Mitarbeiter.

Soziale Verantwortung zeigen

Mitarbeitende können zeitweise Phasen durchleben, in denen ihre Arbeitsleistung unter den Erwartungen liegt. Weil Unternehmen in der Regel von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern profitieren, liegt es in ihrer sozialen Verantwortung, diese im Gegenzug auch in einer schlechten Phase zu unterstützen.

Aufgaben anpassen

Es gehört zu den Aufgaben einer Führungskraft, Mitarbeitende optimal einzusetzen, also auch die Stärken von Leistungsschwächeren gezielt zu nutzen.

Betroffene fördern

Die meisten Low Performer können ihre Aufgaben aus verschiedenen Gründen nicht erfüllen; manchmal liegt es an fehlenden Kompetenzen. Wenn diese Mitarbeitenden nicht gefördert werden, können sie sich zu Leistungsverweigerern entwickeln. Gezielte Schulungsmaßnahmen können in solchen Fällen helfen.

Kündigungsschutz beachten

Wer eine Kündigung oder Versetzung anstrebt, muss die gesetzlichen Rahmenbedingungen prüfen. Da die Handlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind, kann es schnell zu einem Rechtsstreit kommen.

Betriebsklima nicht schädigen

Durch die Kündigung von Low Performern, kann eine „Angstkultur“ im Unternehmen entstehen. Wenn Mitarbeitende befürchten müssen, selbst als leistungsschwach identifiziert zu werden, könnten sie demotiviert arbeiten und sich selbst zu Low Performern entwickeln.

Sich dem Problem stellen

Andererseits riskieren Führungskräfte, die sich dem Problem Low Performance nicht stellen, weitere demotivierte Teammitglieder, die dann ebenfalls schlechtere Leistungen erbringen. Diese Ergebnisse fallen letztlich auf die Führungskraft selbst zurück.