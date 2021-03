Wie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter abläuft

Ab dem zweiten Arbeitstag geht es an die Arbeit

Je nachdem, wie viel Zeit dieser Willkommensprozess in Anspruch nimmt, kann bereits am ersten Tag, spätestens am zweiten Tag mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden. Die Führungskraft bespricht mit der neuen Mitarbeiterin und dem neuen Mitarbeiter die Stellenbeschreibung, das Aufgabengebiet, die Ziele, die Erwartungen an Leistung und Engagement. Im Einzelnen können das sein:

Erläuterungen der Aufgaben und Tätigkeiten, die der neue Mitarbeiter (zunächst) übernehmen soll;

die Ergebnisse, die aus der Arbeit und dem Prozess resultieren sollen;

Erklärungen zu den Hintergründen, den Prozessen und den Zusammenhängen;

die Ziele, die das Unternehmen und das Team dabei verfolgen; und die wichtigsten Kennzahlen (Key Performance Indicators), die dabei gemessen werden;

die dabei eingesetzten Arbeitsmittel, Maschinen, Rechner, Software etc. und deren Funktionsweise.

Dazu vergibt die Führungskraft erste Aufträge. Bei Bedarf werden Schulungen für die relevanten Arbeitsmethoden und Arbeitswerkzeuge durchgeführt. Diese Einarbeitung braucht meist einige Zeit. Sie beginnt mit einer Übersicht, mit einfachen Aufgaben und mit Routinen. Nach und nach wird die Einarbeitung spezieller, detaillierter, komplexer und umfangreicher.

Gerade am Anfang muss in vielen Fällen noch häufiger abgestimmt werden, was zu tun ist, wie dabei vorgegangen wird und warum etwas wichtig ist. Die neue Mitarbeiterin und der neue Mitarbeiter müssen immer die Möglichkeit haben, dass ihre Fragen beantwortet werden. Vorgesetzte müssen öfter Rückmeldung oder Feedback geben, wie sie mit der Arbeit des Mitarbeiters zufrieden sind. Dazu gehören Lob, Verbesserungsvorschläge und auch Kritik.

Spätestens vor dem Ende der Probezeit (sechs Monate) sollten die neue Mitarbeiterin und der neue Mitarbeiter mit allen wesentlichen Aufgaben vertraut sein und diese bewältigen. Denn die oder der Vorgesetzte muss diese Leistung und das Verhalten im Team dann beurteilen – und entscheiden, ob die Beschäftigung nach der Probezeit weitergeht. Das kann nur gelingen, wenn die neue Mitarbeiterin und der neue Mitarbeiter bis dahin ausreichend Unterstützung erhalten. Dafür gibt es unterschiedliche Modelle für die Einarbeitung und Unterstützung.