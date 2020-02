Wissensmanagement auf der Basis des Debriefings betreiben

Unterschiedliche Formen von Wissen

Wissen ist an die Person, die es hat, sowie an die Handlungen, die sie ausführt, gebunden. Wissen ist also immer situativ und lässt sich nicht so einfach auf andere übertragen. Gleichwohl wird im Rahmen des Wissensmanagements (mehr oder weniger erfolgreich) versucht, das Wissen einer Person für andere nutzbar zu machen und die Prozesse, die dabei stattfinden, zu unterstützen. Um das Debriefing und das Abschlussgespräch so zu organisieren, dass es für Sie, Ihr Team und das Unternehmen einen Nutzen hat, müssen Sie beachten, welche Möglichkeiten und welche Beschränkungen es dabei gibt.

Eine wichtige Beschränkung ist, dass Menschen ihr Wissen nicht vollständig in Worten ausdrücken und formulieren können. Deshalb wird in Bezug auf Wissen zwischen explizitem und implizitem Wissen unterschieden:

Explizites Wissen

Das explizite Wissen ist dem Mitarbeiter als solches bewusst und kann auch sprachlich ausgedrückt werden. Er kann Kollegen erklären: „Das mache ich so, weil …“, „das funktioniert so, wie …“, „dabei musst du darauf achten, dass …“.

Implizites Wissen

Das implizite Wissen ist dem Mitarbeiter nicht unmittelbar bewusst, spielt aber bei seinen Handlungen eine große Rolle. Eine Person kann ihr implizites Wissen kaum in Worten ausdrücken. Es entspricht mehr einem Gefühl. Implizites Wissen erschließt sich, wenn überhaupt, nur durch Zuschauen, indirekte Erläuterungen und Beispiele. Der sprachliche Ausdruck dafür könnte sein: „Wenn sich der Motor so anhört, weiß ich, dass …“, „ich weiß nicht genau warum, aber meine Erfahrung sagt mir …“. Genaue Gründe für dieses Urteil kann der Mitarbeiter aber nicht nennen.

Eine ähnliche Unterscheidung wird in der Psychologie zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen gemacht.