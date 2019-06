OEE als Basis für kontinuierliche Verbesserung

Die OEE kann als Basis dienen, die Ausbringungsmenge einer Anlage oder einer Anlagengruppe zu berechnen. Wichtiger jedoch: Durch die Messung und regelmäßige Betrachtung der OEE wird transparent, in welchen Bereichen die Maschine besser werden muss. Im Fokus stehen dabei eine Steigerung der Produktivität, die Reduzierung von Verschwendung und die Erhöhung der Produktqualität. Die OEE ist somit eine wichtige Basis zur kontinuierlichen Verbesserung und Anpassung. Gezielt können die Erkenntnisse der OEE genutzt werden, um entsprechende Maßnahmen abzuleiten. So kann zum Beispiel auch erreicht werden, dass zu frühe Kapazitätserhöhungen in Form von Investitionen in neue Anlagen vermieden werden.