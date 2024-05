In anderen Bereichen wie in Großraumbüros oder Call-Centern können große PC-Bildschirme in der Kaffee-Ecke oder in Besprechungsinseln aufgestellt sein und die Funktion von Andon-Boards übernehmen. Allgemeine Unternehmenskennzahlen werden in einigen Unternehmen auch im Eingangsbereich oder beim Besucherempfang auf Schautafeln abgebildet.