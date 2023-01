Häufige Fehler bei der Formulierung von OKRs

Denken Sie an den Output (= Ergebnis) statt an den Outcome (= Mehrwert für Kundinnen und Kunden)? Dabei handelt es sich um einen der häufigsten Fehler, wenn Objectives und Key Results formuliert werden. Überlegen Sie sich nicht nur, welches Ergebnis angestrebt wird, sondern denken Sie in erster Linie an die Erwartungen Ihrer Kundinnen und Kunden und an deren Nutzen.

Geht es stets um den Output, verlieren die Mitarbeitenden den Blick für das große Ganze und für die Auswirkung auf das gemeinsame große Ziel: Neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen sowie Bestandskunden zu sichern. Objectives und ihre Key Results sollte deshalb immer aus der Sicht des Kunden formuliert sein. Zumindest sollten sich Kundenanforderungen, Erwartungen und Wünsche darin wiederfinden.

Über welche Merkmale sollten Objectives nicht verfügen?

Objectives sind keine „Überschrift“ für die Key Results.

Sie enthalten keine messbaren Kriterien oder Kennzahlen (Umsatz, Gewinn …).

Sie beinhalten keine generischen, allgemeingültigen Kriterien, wie etwa „höhere Kundenzufriedenheit“, denn diese wird immer angestrebt – unabhängig vom aktuellen OKR-Zyklus.

Welche Fehler werden bei der Formulierung von Key Results häufig begangen?