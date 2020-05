Blumen als Gastgeschenk

In einigen arabischen Regionen ist das Schenken von Blumen in Mode gekommen. Diese sollten allerdings aufwendig dekorierte Gestecke sein, also kein kleiner Blumenstrauß. Blumen eignen sich in der arabischen Welt als Präsent bei einer Geburt, einer Hochzeit oder einem Krankenhausbesuch.