Risiken bei Beyond Budgeting

Beyond Budgeting setzt falsche Impulse

Wie jedes Management-System oder Planungsprinzip so haben auch Beyond Budgeting und Zero Based Budgeting ihre Schattenseiten. Manche Experten sehen in der Transparenz des Verfahrens ein Risiko. Wenn alle Mitarbeiter gegenseitig über ihre Stärken und Schwächen informiert sind, kann ein zerstörerischer Wettbewerb zwischen den Mitarbeitern entstehen.

Das heißt: Budgetverantwortliche sehen es als attraktive Herausforderung, Budgets einzusparen und kein Geld auszugeben. Sie schauen nur auf die Kosten und übersehen, dass sie damit wichtige Chancen für die Zukunft verpassen.

Ziele sind widersprüchlich

Ein weiteres Problem: Hinsichtlich Planung und Budgetierung stehen sich unterschiedliche Ziele bei der Umsetzung von Beyond Budgeting gegenüber. Die Ziele von Management und Controlling können sich in die Quere kommen.

Das Management will:

Plan- und Detailgenauigkeit: Sie sind Voraussetzung, um transparent zu arbeiten.

Herausfordernde Ziele für die Firma und ihre Mitarbeiter: Diese müssen gleichzeitig erreichbar erscheinen.

Kontrolle: Dezentrale Geschäftseinheiten sollen diese Ziele einhalten und mit der Zentrale abstimmen.

Dem gegenüber geht es im Controlling um: