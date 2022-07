Was bedeutet die Branchenstrukturanalyse für Mitarbeitende?

Wenn ein Unternehmen im heftigen Kampf mit etablierten oder neuen Konkurrenten steht, spüren das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am eigenen Leib – spätestens, sofern das Unternehmen nicht mehr mithalten kann und in die Krise gerät. Die Branchenkräfte können und sollten sich aber auch sonst innerhalb des Unternehmens spiegeln:

Change Management

Oft sind es die externen Veränderungen, die neue Wettbewerbs-Strategien erforderlich machen und damit auch Veränderungen innerhalb des Unternehmens. Wer seinen Mitarbeitern die Branchenentwicklung vermittelt, kann notwendige Veränderungen besser und glaubhafter begründen; die Mitarbeiter sind eher bereit mitzuziehen.

Marketing, Vertrieb und Kundenservice

Insbesondere die Mitarbeitenden im direkten Kunden-Kontakt spüren, welche Kräfte am Markt wirken. Sie müssen Kundinnen und Kunden richtig ansprechen, sie stehen mit Wettbewerbern im direkten Vergleich und sie müssen den Kunden verdeutlichen, was sie in der Branche einzigartig macht.

Einige Unternehmen vermitteln ihren Mitarbeitenden aus diesem Grund Wissen zum Wettbewerb und zur Branche, in der sie tätig sind. Sie fördern damit, dass die Strategien, die das Unternehmen verfolgt, besser verstanden und von allen Mitarbeitenden umgesetzt werden.