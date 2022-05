Rahmenbedingungen und Marktdynamik

Wie sich Absatz und Umsatz in der Zukunft tatsächlich entwickeln, hängt von einer Vielzahl weiterer Einflussfaktoren ab. In der Marktanalyse muss dazu herausgearbeitet und erläutert werden, welche Faktoren Absatz und Umsatz im Zeitverlauf außerdem verändern können. Sie werden in Kategorien zusammengefasst wie:

Politische Rahmenbedingungen

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Gesellschaftliche Werte, Normen und deren Veränderung

Technische Entwicklungen

Ökologische Entwicklungen

Gesetze und Verordnungen

In der Marktanalyse werden dazu mehrere Indikatoren identifiziert, die diese Kategorien, die jeweiligen Einflussfaktoren und deren Dynamik im Hinblick auf Absatz und Umsatz mit einem Produkt am besten beschreiben. Diese Indikatoren sollen die Entwicklung in der Zukunft besser einschätzbar machen. Daraus wird dann die Prognose (Forecast) für die kommenden Jahre (meist drei bis fünf) erstellt. Die Marktanalyse beinhaltet dazu Absatzzahlen und mögliche Umsätze für diesen Zeitraum sowie einen Bereich, in dem diese sich bewegen könnten. Es werden also unterschiedliche Szenarien in der Marktanalyse beschrieben.