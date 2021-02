Was ist ein erfolgreicher Einkäufer?

Aber selbst wenn das Kernteam einer Einkaufsabteilung diese Qualifikationen mitbringt, stellt sich die Frage, wie Erfolg definiert ist. Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen häufig hohe Ansprüche an Führung und Entlohnung. Hier sind passende Instrumente wie etwa Zielvereinbarungen gefragt. Die Erfolgsbeteiligung an einem günstigen Vertragsabschluss kann es im Sinne einer Betrachtung unter Gesichtspunkten einer Total Cost of Ownership (TCO) nicht immer sein.

Einkaufstätigkeit wirkt sich in vielen Bereichen auf den Unternehmenserfolg aus. Gerade das macht die Arbeit interessant und motiviert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einkauf. Insgesamt sollte ein Einkäufer etwa das Fünf- bis Siebenfache seiner Stellenkosten einspielen. Und das nicht nur über Verhandlungserfolge bei Vertragsabschlüssen. Zur erfolgreichen Arbeit von Einkäuferinnen und Einkäufern gehört auch die Minimierung laufender Kosten, die Schaffung von Versorgungssicherheit bei gleichzeitiger Flexibilität sowie ein stetiges Monitoring der Kernlieferanten und Zuliefermärkte.