Warum fallen Entscheidungen schwer?

Die meisten Menschen mögen keine Veränderungen, denn sie bedeuten Risiko, Ungewissheit und Verantwortung. So werden viele Entscheidungen vordergründig nicht getroffen nach dem Motto: Das war schon immer so! Ein Trugschluss, denn auch wenn scheinbar keine Entscheidung getroffen wird, so ist auch dies eine Entscheidung – für das Bestehende.

Um das zu rechtfertigen, werden solche Informationen im Entscheidungsprozess herausgestellt, die negative Effekte der Veränderung oder ihre Risiken sichtbar machen sollen. Experimente zeigen, dass der Status quo umso attraktiver ist, je mehr Alternativen im Spiel sind. Wenn Entscheider mehr als eine Möglichkeit haben, verharren sie oft beim Bestehenden.

Wann müssen Entscheidungen getroffen werden?

Einige Unternehmen fördern dieses Verhalten und drohen mit Strafen, wenn ein Mitarbeiter Verantwortung übernimmt, Neues ausprobiert und eventuell scheitert. Wer hingegen nichts tut, wird dafür selten belangt.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Der Status quo kann in der Tat die beste Wahl sein. Nicht immer sind Veränderungen per se richtig. Folgende Überlegungen sind deshalb wichtig: