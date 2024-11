Was bedeutet die Entsendung in die Schweiz genau?

Unter einer Entsendung versteht man den temporären Einsatz einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters im Ausland – in diesem Fall in der Schweiz – im Auftrag seines Arbeitgebers. Während des Einsatzes bleibt der Arbeitnehmer beim ursprünglichen Unternehmen angestellt. Ziel ist es, spezielle Aufgaben vor Ort zu erledigen, ohne dass der Lebensmittelpunkt dauerhaft in die Schweiz verlegt wird.

Die Entsendung ist typisch für grenzüberschreitende Projekte in Branchen wie Bau, Maschinenbau, IT oder Beratungsdienstleistungen. Entscheidend ist, dass der Mitarbeiter formell weiterhin im Heimatland angestellt bleibt und von dort auch entlohnt wird.