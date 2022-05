Wollen Sie sich jetzt alle Umsätze anzeigen lassen, die unter dem Durchschnitt liegen, dann müssen Sie die Zellen filtern, die mit einem roten Zellhintergrund eingefärbt sind.

Klicken Sie hierzu in der Umsatzspalte mit der linken Maustaste auf das Filtersymbol, das sich in der Kopfzeile der Liste befindet. Daraufhin bekommen Sie ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie Einstellungen zum Filtern und Sortieren der Liste vornehmen können. Wählen Sie hier den Eintrag Nach Farbe filtern > Nach Zellenfarbe filtern > Symbol für rote Farbe aus.