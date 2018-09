Wichtig dabei ist die Beibehaltung einer objektiven Sichtweise. Das Schwelgen in positiven oder negativen Gefühlen ist kontraproduktiv. Es geht immer um eine sachliche Analyse. Die Analyse kann selbstverständlich auch Gefühle zum Thema haben, wie etwa Niedergeschlagenheit oder Wut nach einem Misserfolg. Wichtig ist aber, nicht in eine Negativspirale abzurutschen. Es geht darum, die Zukunft zu planen und nicht darum, den Misserfolg noch einmal in all seinen emotionalen Facetten zu durchleben. Auch eine allzu euphorische, positive Stimmung ist diesen analytischen Gesprächen abträglich, denn sie verleitet dazu, Verbesserungspotenzial zu ignorieren.