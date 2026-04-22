Das Gesamtbild eines Teams betrachten

Entscheidend sind die Fähigkeit und der Wille, das Gesamtbild in den Fokus zu rücken.

Konkretes Beispiel: Wer die Teamperformance steigern will, ist klug beraten, nicht nur die Außenseite zu betrachten, sondern zugleich die innere Ordnung des Teams zu analysieren:

Welche ungeschriebenen Gesetze gibt es?

Welche informellen Normen und Regeln spielen eine Rolle?

Wer ist – neben dem offensichtlichen Anführer – der informelle Wortführer?

Welche Rangordnung liegt vor?

Diese Haltung bauen Sie auf, indem Sie sich zur Reflexion und Selbstreflexion verpflichten, mithin Reflexionsenergie aufbauen.

Geben Sie sich nie mit dem ersten Eindruck zufrieden, bohren Sie tiefer. Der inneren Ordnung eines Teams kommen Sie auf die Spur, indem Sie darauf achten: