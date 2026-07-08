Eine Klammer für das Team schaffen

Je größer die Altersdiversität, desto wichtiger ist eine für das ganze Team passende Klammer. Die Zusammenarbeit im Team funktioniert dann am besten, wenn alle das Gefühl haben, an einem Strang zu ziehen.

Hier ist die Führungskraft gefordert. Klären Sie regelmäßig mit dem Team die Antwort auf folgende Fragen:

Vision, Sinn und Zweck : Wozu sind wir da? Warum gibt es uns als Team?

: Wozu sind wir da? Warum gibt es uns als Team? übergeordnete Ziele : Was wollen wir gemeinsam bis wann erreichen?

: Was wollen wir gemeinsam bis wann erreichen? Aufgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten: Welchen Beitrag können und sollen die Einzelnen zu diesen Zielen leisten?

Natürlich können Sie die Antworten auf die Fragen auch vorgeben. Es zeigt sich aber, dass die Identifikation mit Zielen, Aufgaben etc. deutlich stärker ist, wenn alle in die Entwicklung eingebunden sind.

Wenn Sie wissen wollen, wie gut und einheitlich die Antworten auf diese Fragen in Ihrem Team verankert sind, können Sie einen einfachen Test machen: Lassen Sie jedes Teammitglied die Antwort auf die Fragen unabhängig voneinander beantworten. Sie werden vielleicht überrascht sein, wie stark die Antworten variieren.

Vision, Ziele und eine geklärte Rollenverteilung sind die stärksten inhaltlichen Klammern, die ein Team unbedingt braucht. Aber es gibt noch andere Elemente, die den Zusammenhalt stärken. Dazu gehören

gemeinsame Werte : Was ist allen wichtig?

: Was ist allen wichtig? gemeinsame Interessen : Woran haben alle Freude?

: Woran haben alle Freude? und alle anderen Arten von Gemeinsamkeiten.

Das können auch Dinge sein, die vordergründig nichts mit der Arbeit zu tun haben. Wenn zum Beispiel alle Teammitglieder aus Norddeutschland sind, kann ein morgendliches „Moin“ schon den Zusammenhalt stärken und ein gewisses Teamgefühl vermitteln.

Legen Sie in Ihrer Kommunikation mit dem Team den Fokus eher auf das Gemeinsame und Verbindende als auf die Unterschiede. Schärfen Sie Ihren Blick für Gemeinsamkeiten und suchen Sie gezielt danach.

Hat Ihr Team einen Namen, der eine Identifikation erleichtert? Wenn Ihr Team eine Bezeichnung trägt wie K5-12 oder eine ähnlich kryptische Bezeichnung, fällt es den meisten Menschen viel schwerer, ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln, als wenn der Name den Sinn und Zweck des Teams widerspiegelt.

In ähnlicher Weise können (je nach Branche) eine einheitliche Teamkleidung, ein gemeinsamer Teamraum oder auch ein (virtuelles oder physisches) Schwarzes Brett mit Informationen rund ums Team zu einem stärkeren Wir-Gefühl beitragen.