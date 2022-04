Vergessen Sie nicht, dass auch Ihr Körper eine Sprache spricht und Botschaften an Ihren Verhandlungspartner sendet. Kontrollieren Sie Ihre Mimik und Gestik sowie Ihre (Sitz-)Haltung in der Verhandlungssituation. Treten Sie selbstsicher auf, denn Sie gehen nicht als Bittsteller in das Gehaltsgespräch!