Wann Sie die Gehaltsverhandlung führen

Wann ist ein guter Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung? Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Gehaltserhöhung ist dann wahrscheinlich, wenn das Unternehmen erfolgreich am Markt ist oder wenn Sie neue Aufgaben übernommen haben. Bitten Sie zum Beispiel um ein Gehaltsgespräch, wenn Sie ein Projekt mit mehr Verantwortung beginnen oder gerade erfolgreich abgeschlossen haben. Auch können Sie um ein Gespräch bitten, wenn Ihr Unternehmen erfolgreicher ist als erwartet und Sie dabei mitgewirkt haben. Wenn Sie so vorgehen, haben Sie bereits einen guten Einstieg in die Gehaltsverhandlung. Zu oft sollten Sie jedoch nicht nach einer Gehaltserhöhung fragen. Meist liegt ungefähr ein Jahr zwischen den Gehaltsverhandlungen.

Üblich ist auch, das regelmäßige Mitarbeitergespräch oder die Leistungsbeurteilung zu nutzen, um über eine Gehaltserhöhung zu sprechen. Wenn Ihre Chefin oder Ihr Chef Ihre Leistungen gut einschätzt, fassen Sie die positive Rückmeldung Ihres Gesprächspartners zusammen und äußern dann Ihren Gehaltswunsch.